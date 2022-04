Élection présidentielle : Elle veut «une maman des Français»: une ex-Miss France votera Le Pen

Delphine Wespiser a clairement indiqué qu'elle soutiendrait sans doute Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.

C'était un peu le chaos et la stupéfaction, mercredi soir, sur le plateau de «TPMP» quand Delphine Wespiser, Miss France 2012, a clairement déclaré qu'elle choisirait Marine Le Pen plutôt qu'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. «Ça me plairait bien d'avoir une présidente, j'aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme. On sait très bien que les hommes parlent beaucoup et ne font pas tout le temps, une femme est une maman qui fait les choses». Petit blanc sur le plateau, les femmes présentes semblant troublées par l'argument.