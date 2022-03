Au Parlement autrichien : Une ex-Miss Monde pour remplacer un milliardaire

L'homme d'affaires Frank Stronach va se retirer de la politique autrichienne et sera remplacé à son poste de député par Ulla Weigerstorfer, a annoncé l'entrepreneur de 81 ans.

Ulla Weigerstorfer, Miss Monde 1987, devrait reprendre le poste de député de Frank Stronach d'ici un an, selon le milliardaire.

«Je vais siéger au Parlement, mais je ne sais pas pour combien de temps ni à quelle fréquence», a déclaré au quotidien Österreich Frank Stronach, revenu en 2012 dans son Autriche natale pour lancer un nouveau parti, qui a fait son entrée au Parlement lors des élections législatives fin septembre. «Ce n'est qu'une question de temps avant que je remette mon mandat à Ulla Weigerstorfer», Miss Monde 1987, a-t-il poursuivi. «J'apprécie son caractère et elle a de bonnes connaissances. De plus, les femmes ne sont pas assez représentées au Parlement», a encore déclaré Frank Stronach.

Après avoir quitté l'Autriche dans les années 1950, Frank Stronach a fait fortune en créant l'équipementier automobile Magna, devenu l'un des leaders du marché. Il est revenu en Autriche en 2012 et s'est lancé en politique avec son parti Equipe Stronach, mettant en avant son succès en tant que gestionnaire d'entreprise. Mais après une campagne plombée par des gaffes - il a demandé le rétablissement de la peine de mort pour les «tueurs de métier» et suggéré que la Chine pourrait attaquer militairement l'Autriche -, son parti n'a recueilli que 5,73% des voix le 29 septembre dernier, bien moins que les 15% visés.

Les sociaux-démocrates et les conservateurs, les deux grands partis qui dominent la politique autrichienne depuis 1945, sont actuellement en négociations pour reconduire leur «grande coalition», qui n'inclut pas l'Equipe Stronach. Frank Stronach, qui tente de récupérer un prêt de 10 millions d'euros qu'il a accordé au parti pour la campagne électorale, avait déclaré cette semaine aux journalistes qu'il renoncerait à son siège de député, au plus tard dans un an.