Victimes au Pakistan : Une explosion à Karachi fait 45 morts

La plus grande ville du Pakistan a été le théâtre d'une violente explosion, dimanche soir. De nombreuses victimes sont à déplorer.

Ce lundi, la capitale économique du Pakistan, était en deuil et à l'arrêt au lendemain de l'un des attentats les plus meurtriers de son histoire avec 45 morts, le dernier d'une série d'attaques inquiétante dans le pays à quelques mois des élections.

Impact sur l'économie du pays

Ce lundi, les écoles, commerces, bureaux et marchés étaient fermés et le trafic très limité dans la matinée, le gouvernement local ayant décrété dimanche un jour de deuil, et la communauté chiite trois jours, en mémoire des victimes. Les associations locales de transporteurs et commerçants ont annoncé une journée morte lundi. «Il n'y aura pas de transport public», a ainsi déclaré le chef de l'association des transporteurs de Karachi, Irshad Bokhari. La Bourse était officiellement ouverte, mais l'activité y était faible, selon un courtier local. L'activité de Karachi, souvent décrite comme le «portefeuille du Pakistan», est vitale à l'économie du pays, contribuant à 42% de son PIB, 70% de l'impôt sur le revenu et 62% de la taxe sur les ventes.