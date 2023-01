Chine : Une explosion dans une usine chimique fait deux morts

Les accidents industriels sont fréquents en Chine et souvent causés par un mauvais respect des règles de sécurité.

Une explosion dans une usine chimique du nord-est de la Chine a fait deux morts, 34 blessés et 12 disparus, a rapporté lundi la télévision d’État CCTV. «L’incendie est sous contrôle actuellement, les dernières flammes étant stabilisées», selon CCTV.

Des vidéos et photos publiées par la télévision montrent un épais nuage de fumée noire et des flammes s’élevant de l’usine, ainsi qu’un groupe de pompiers casqués à l’extérieur du bâtiment. Selon CCTV, plus de 330 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie.