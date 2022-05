Expo au Portugal: Luxembourg et Portugal, «pays d'espoir en temps de détresse»

L'exposition temporaire, visitée jeudi, par le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Teresa et le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, relate d'abord l'émigration de la Grande-Duchesse Charlotte vers le Portugal en juin 1940. C'est dans cette ville de Cascais que la souveraine s'est retrouvée, après avoir fui son pays envahi par l'armée allemande. Puis d'autres périodes sont évoquées par l'exposition, comme la Révolution des œillets. Les témoignages et présentations de cette période sont souvent émouvants et très bien relatés.