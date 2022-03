Au Luxembourg – Une expropriation pour enfin construire le Nordstad-Lycée?

Les cours du Nordstad-Lycée se déroulent en conteneurs depuis 2007.

En 2007, le Nordstad-Lycée (NOSL) a ouvert ses portes dans des conteneurs à Diekirch, sur trois différents. Et quinze ans plus tard, le provisoire continue à durer et une solution semble toujours aussi loin. La Chambre des députés a approuvé le 19 janvier 2021, le projet de loi finançant la construction du NOSL à Erpeldange-sur-Sûre pour 153 millions d'euros. Le problème: les terrains ne sont pas encore propriété de l'État. Mais aucune procédure d'expropriation n'est envisagée pour le moment.

Pas encore, en tout cas, car «l'espoir qu'un accord puisse encore être trouvé avec les propriétaires existe», indiquent les ministres des Finances Yuriko Backes et des Travaux publics François Bausch, en réponse à une question de la députée Martine Hansen. Après l'échec de premières négociations avec les propriétaires en 2015, une offre adaptée et nettement plus élevée leur a été envoyée. Une offre qui reflété non seulement l'évolution du prix du terrain, mais aussi la volonté de répondre aux exigences des propriétaires. Toutefois, si aucun accord n'est trouvé, la procédure d'expropriation «ne peut être exclue dans les cas extrêmes».