Bande dessinée: Une fable sur l’entrée dans le monde des adultes

À hauteur d’enfant, le monde peut sembler brutal. C’est ce qui arrive à Romain, «11 ans, bientôt 12», héros de l’album «Mademoiselle Sophie». Il appréhende le passage prochain au collège, chez les grands et ne comprend pas ses parents. «Les adultes qui me servent de parents», décrit le personnage de Zabus et Hippolyte.