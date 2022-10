Insolite au Luxembourg: Une facture de 1 460 euros pour un seul menu au fast-food

C'est sûr, ça doit faire tout drôle. Se rendre au fast-food, seule, commander un menu et être débitée de 1 460 euros après le passage en caisse! C'est la mésaventure qui est arrivée à Rachel, lundi midi, alors qu'elle avait opté pour le drive d'une enseigne à Remich. «Au moment de la commande, on m'annonce 14,60 euros», explique la jeune femme à L'essentiel. Jusque-là tout va bien et c'est au moment de régler, à la fenêtre suivante, que les choses se compliquent.

«Je vois l'employée taper la somme sur le TPE et on voyait mal avec le soleil. Quand elle me l'a tendue, la machine était trop loin pour que je puisse vérifier», raconte Rachel, qui habite Mondorf-les-Bains. Peu importe, comme beaucoup, elle pose sa carte bancaire pour régler sans contact. «C'était long, c'était bizarre, puis le TPE m'a demandé d'entrer mon code de carte», poursuit la cliente. Paiement accepté, surprise garantie. «La caissière a arraché le ticket puis elle a fait les gros yeux et lâché ''J'ai fait une boulette''», poursuit Rachel, finalement amusée.