Une famille de 28 enfants

Le 12 novembre est née la petite Charlotte, le 28e enfant d’une famille belge de Charleroi. Une première pour le pays.

Serge Reignier veut une famille nombreuse et vise le nombre 30. Il a déjà 12 garçons et 16 filles de quelques jours à 23 ans. Issue de trois femmes différentes (dont deux sont sœurs) cette fratrie vit grâce aux allocations chômage du père et 5 000 euros d’allocations familiales.

Serge Reignier le sait, sa famille fait polémique: «Je sais, on me reproche de profiter du système. Je suis régulièrement insulté sur internet de vivre avec trois femmes et autant d'enfants. Ceux qui me critiquent aussi méchamment sont jaloux. On oublie de dire que j'ai travaillé dur dans ma jeunesse, depuis l'âge de 15-16 ans».