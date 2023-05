JPEE: Une famille maltaise empile les médailles au squash

Colette, Lijana et Kijan Sultana (de g. à d.)ont tous gagné une médaille en simple.

À eux trois, ils ont posé leur patte sur les tournois de squash. Colette, Lijana et Kijan Sultana, trois frères et sœurs maltais ont décroché trois médailles en simple: alors que les deux sœurs se sont affrontées en finale, leur frère a obtenu la médaille de bronze. C'est Colette, l'aînée de la famille (27 ans), qui a décroché la médaille d'or en battant sa sœur de 16 ans.

Après avoir éliminé les Luxembourgeoises Michelle Meyer et Sandra Denis, elle a pu enfin affronter sa grande sœur sous les yeux de leurs parents. Pourtant pas membres du monde du squash au départ, ceux-ci ont suivi toute la journée les exploits de leurs trois enfants, depuis la minuscule tribune du Marsa Sports Club. Colette, Lijana et Kijan tenteront de remplir encore leur armoire à trophées lors des compétitions par équipes et en double d'ici à la fin de la semaine.