Une fausse alerte au missile sème la panique à Séoul

Un ordre d'évacuation envoyé par erreur aux habitants de Séoul après le lancement d'une fusée par la Corée du Nord a semé la panique mercredi dans la capitale sud-coréenne, et fait douter de la capacité des autorités à réagir en cas de vraie attaque. «Citoyens, préparez-vous à évacuer et permettez aux enfants et aux personnes âgées d'évacuer en premier»: tel est le message inquiétant, accompagné d'une sonnerie stridente, qu'ont reçu à 6h41 du matin tous les téléphones portables de Séoul.

Le message ne précisait nullement pourquoi cette alerte était envoyée ni où les citoyens étaient censés se rendre. Séoul dispose depuis longtemps d'un réseau d'abris souterrains, mais de mémoire d'homme, ils n'ont jamais été utilisés dans une situation d'urgence réelle. Le plus grand portail internet de Corée du Sud, Naver, est tombé en rade à cause d'un excès de trafic généré par l'alerte.

Crier au loup

L'incident a semé la frayeur, et de nombreux résidents de Séoul ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, certains appelant même le maire à démissionner. «J'ai emmené mes deux jeunes enfants dans un parking souterrain comme on me l'avait conseillé, j'étais en état de choc», a raconté un père de famille de 37 ans qui a demandé à être identifié par son nom de famille Yoon. Quant au second message annulant l'alerte, il l'a laissé «sans voix et furieux».