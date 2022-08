Sécurité : Une fausse fusillade à l’école pour former des policiers américains

Policiers, secouristes et élèves ont participé, cette semaine, dans la banlieue de Miami, à un entraînement destiné à les rendre plus efficaces en cas d’intrusion d’un tireur dans un établissement scolaire.

Une centaine de policiers et de secouristes ont participé, cette semaine, en Floride, à un entraînement destiné à les rendre plus efficaces en cas d’intrusion d’un tireur dans un établissement scolaire. Ce type d’exercice très réaliste – avec fausses blessures, armes en plastique et élèves volontaires – existe depuis quelques années de manière marginale aux États-Unis, mais connaît un regain d’intérêt depuis le fiasco policier du 24 mai, dans une école du Texas.

Une trentaine d’élèves volontaires

Dans le cadre de l’exercice à Hialeah, dans la banlieue de Miami, l’assaillant est neutralisé trois minutes après les premiers tirs – tous tirés à blanc. Jaillissant de voitures garées dans la rue, des renforts entrent en courant dans l’établissement et fouillent une à une les salles de classe et les toilettes. Une fois les vérifications terminées, les pompiers entrent à leur tour dans le bâtiment pour évacuer les «blessés», quatre élèves couverts de faux sang qui font semblant d’avoir été touchés.

En ce jour d’été, en plein milieu des vacances scolaires, une trentaine d’adolescents se sont portés volontaires pour aider les policiers et les pompiers à s’entraîner. Le reste de l’année, les élèves des écoles publiques sont obligés, dans 40 des 50 États américains, de participer aux exercices «alerte-intrusion», qui consistent le plus souvent à se barricader en silence.

Stress et anxiété augmentent

Dans un pays régulièrement confronté à des fusillades meurtrières, ces exercices sont censés les aider à rester calmes face au pire. Certains craignent toutefois qu’ils fassent plus de mal que de bien. Everytown for gun safety, une association qui milite pour des régulations plus strictes sur les armes à feu, a étudié, l’an dernier, les conversations sur les réseaux sociaux des élèves de 114 écoles, 90 jours avant un exercice et 90 jours après. Elle en a conclu que la simulation avait augmenté le stress, l’anxiété, les sentiments dépressifs des enfants.