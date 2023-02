Belgique : Une faute de goût? La reine Mathilde a porté une robe étonnante

La reine Mathilde de Belgique s’est affichée dans une robe rose et rouge, à l’occasion d'une réception. Ce mélange de couleurs osé n'est pas passé inaperçu.

La reine Mathilde de Belgique s’est affichée dans une robe rose et rouge, à l’occasion d'une réception, le 31 janvier. Ce mélange de couleurs osé a été commenté par la presse européenne. «Mathilde a pris un risque avec cette robe surprenante, a écrit le magazine du quotidien espagnol El Confidencial, sur son site web. De nombreux experts en mode affirment que «c’est démodé».

Le magazine espagnol estime néanmoins que Mathilde, qui a récemment fêté ses 50 ans, a créé un look réussi: «Pendant des années, le mélange du rose et du rouge était impensable. Mais ces dernières saisons, le monde de la mode a innové, brisé ce cliché traditionnel et ce mélange de couleurs est devenu très tendance».