Loi controversée en Floride: Une femme blanche tue sa voisine noire mais n'est pas immédiatement arrêtée

Il a fallu quatre jours pour arrêter l'auteure des tirs car elle a invoqué une loi dite «Stand Your Ground», qui autorise une personne à recourir à la force létale en cas de danger imminent, même s'il existe une autre possibilité d'y échapper, en reculant par exemple. Susan Lorincz avait assuré que sa voisine avait tenté de forcer sa porte, et qu'elle l'avait déjà attaquée dans le passé.

«Lois archaïques»

Les avocats de la famille d'Ajike Owens, qui réclamaient depuis vendredi son arrestation, se sont dits «soulagés». «Nous n'en sommes pas moins préoccupés par le fait qu'il ait fallu autant de temps pour qu'elle soit tenue responsable», ont ajouté Me Ben Crump et Anthony Thomas dans un communiqué. Une loi «Stand Your Ground» avait déjà ralenti les poursuites contre un octogénaire du Missouri qui, en avril, a tiré sur un adolescent noir ayant sonné par erreur à sa porte, ont-ils rappelé, en demandant «l'éradication» de ces «lois archaïques» qui «mutilent et tuent de manière disproportionnée les personnes de couleur».