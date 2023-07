Arabie saoudite: Une femme condamnée à 45 ans de prison pour des tweets, l'ONU réagit

En 2022, Salma al-Chehab et Nourah al-Qahtani avaient été condamnées respectivement à 34 et 45 ans de prison, des peines qui témoignent de la répression des dissidents politiques et des militantes féministes dans le royaume du Golfe, dirigé de facto par le prince héritier, Mohammed ben Salmane.

Dans un rapport daté du 19 juin, le Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, un panel d'experts indépendants, a jugé que la détention des deux femmes était «arbitraire», et considéré que «la solution (...) serait de les libérer». Ces Saoudiennes devraient avoir droit «à une indemnisation et d'autres réparations, conformément au droit international», a-t-il ajouté.

Les experts de l'ONU affirment également avoir recueilli des preuves crédibles selon lesquelles Salma al-Chehab a subi des «traitements cruels, inhumains ou dégradants». Ils évoquent «des menaces, des insultes, du harcèlement et des méthodes inappropriées utilisées durant son interrogatoire», en se basant notamment sur les informations fournies par des groupes de défense des droits humains comme ALQST (Democracy for the Arab World Now) et MENA Rights Group.