Une femme de 30 ans lapidée pour des soupçons de tromperie

Un imam et trois autres anciens d'un village du Bangladesh ont été arrêtés pour avoir ordonné la bastonnade et la lapidation d'une femme accusée d'adultère, a annoncé la police. Selon la police, la semaine dernière Hamida Sultana a reçu 82 coups de bâton et 80 jets de pierres en vertu d'une fatwa décrétée par l'imam de la mosquée du village de Habiganj, dans le nord-est du pays, pour la punir. Mme Sultana s'est dite «victime d'une terrible injustice».