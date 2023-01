Au Luxembourg : Une femme de 77 ans est portée disparue

LUXEMBOURG – Sylvie Berg, une femme de 77 ans originaire de Luxembourg-Ville, n'a plus donné signe de vie depuis ce mardi en début de soirée, note la police.

La résidente mesure environ 1,70 m et est de corpulence grassouillette. Elle a des cheveux blonds et était vêtue d'une veste bleu foncé, d'un pull blanc et portait un chapeau rouge.