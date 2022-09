En Israël : Une femme de 84 ans tuée dans une attaque à Holon

«Nous connaissons l'identité du suspect et nous examinons la zone afin de le localiser», a déclaré à la télévision le commandant de la police, Kobi Shabtaï, évoquant «un attentat difficile». La police avait indiqué dans un premier temps avoir été «avertie qu'une femme âgée (84 ans), une habitante de Holon, avait été attaquée par un inconnu dans l'après-midi». Elle avait dit examiner toutes les pistes.

«La police israélienne demande l'aide du public dans sa recherche du suspect Mussa Tzarzur, 28 ans, de Qalqilya», ville palestinienne de Cisjordanie occupée, a indiqué la police dans un communiqué mardi soir en publiant une photo du suspect. Selon la presse locale, il s'agit d'un ouvrier palestinien travaillant sur un chantier et qui détenait un permis pour travailler en Israël.

Vingt personnes ont été tuées dans une série d'attentats anti-israéliens depuis mars. Depuis, l'armée israélienne a multiplié ses opérations en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu, notamment dans les régions de Naplouse et Jénine où des groupes armés palestiniens sont actifs. Ces opérations, fréquemment émaillées de heurts avec la population locale ou des combattants, ont fait des dizaines de morts côté palestinien et conduit à l'arrestation de plus de 1 500 personnes selon le chef de l'armée israélienne, Aviv Kohavi.