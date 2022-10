Près de Nancy : Une femme de 98 tuée dans un incendie

Une femme de 98 ans est décédée et 29 personnes ont été secourues samedi lors d'un violent incendie, «vraisemblablement» criminel, qui a partiellement ravagé un immeuble de six étages à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), a-t-on appris auprès des pompiers. «Évacuée de son appartement en arrêt cardio-respiratoire, la victime est décédée après sa prise en charge et sa médicalisation par le SMUR», ont précisé les pompiers, a propos de la nonagénaire.