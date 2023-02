Rumeur d'infidélité : Une femme de footballeur s'en prend violemment à Wanda Nara

Wanda Nara et Keita Baldé sont au cœur d'une folle rumeur.

Des révélations qui ont eu l'effet d'une bombe et qui ont contraint le footballeur à répliquer: «Je suis vraiment désolé que ma femme Simona et mes deux beaux enfants se soient retrouvés au milieu de cette tempête médiatique infondée», dans des propos rapportés par Marca. «J'exhorte tout le monde à respecter ma famille, qui est totalement étrangère aux événements relatés».

Des propos beaucoup plus courtois que ceux de sa femme, Simona Guateri, qui est montée au créneau sur les réseaux sociaux: «Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères et sensuelles et puis il y a les femmes qu’on appelle des vaches en italien».