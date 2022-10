En Espagne : Une femme déguisée en médecin enlève un nourrisson

Une femme a été arrêtée jeudi au Pays basque espagnol (nord) pour avoir enlevé, déguisée en médecin, un nourrisson retrouvé quelques heures plus tard sur un paillasson, ont annoncé les autorités locales.

Plusieurs tentatives

Vêtue «d'une blouse blanche de médecin», elle était entrée mercredi vers 21H00 (19H00 GMT) dans la maternité de l'hôpital de Basurto de Bilbao où elle avait enlevé ce nourrisson. Et «tout semble indiquer que cette femme a essayé d'enlever plusieurs bébés», a assuré le responsable régional de la sécurité, Josu Erkoreka.

«Elle est entrée dans plusieurs chambres, où se trouvaient des mères, et a essayé de mener la même opération sans y parvenir», a-t-il ajouté. Selon plusieurs médias espagnols, des habitants du quartier où a été retrouvé le bébé, et où vivait, selon eux, cette femme, ont affirmé qu'elle leur aurait dit être enceinte quelque temps avant l'enlèvement et avait même acheté une poussette.