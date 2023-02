Aux États-Unis : Une femme enceinte incarcérée pour meurtre bientôt libérée grâce à son bébé?

Une femme enceinte inculpée pour meurtre et incarcérée en Floride, réclame d'être libérée au motif que son fœtus est une personne, a indiqué jeudi, l'avocat de l'«enfant à naître».

«L'enfant n'avait pas voix au chapitre lorsque la décision d'incarcérer la mère a été prise», a dit à l'AFP William Norris. En juillet 2022, Natalia Harrell, 24 ans et enceinte de quelque six semaines à l'époque, selon sa requête devant la justice, avait été arrêtée et inculpée pour meurtre après avoir mortellement tiré sur une femme alors qu'elles se trouvaient toutes les deux dans un véhicule Uber.