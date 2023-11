Une femme fait un malaise: l’employé l’ignore car il est en pause

«Je suis en pause déjeuner, je n’ai pas le temps». C’est en ces termes qu’un salarié d’un commerce, en Suisse, a répondu aux sollicitations de clients qui lui demandaient de les aider dans la prise en charge d’une dame âgée, samedi. Celle-ci avait fait un malaise dans l’ascenseur de l’établissement où se trouvaient l’employé en question et trois autres personnes.

«Je n’en croyais pas mes oreilles, ni mes yeux», témoigne Angelo, l’un des secouristes de fortune. Entraîneur de boxe, il était accompagné de deux professionnels suisses de la discipline, Nori Jashari et Gabriela Timar. Seuls, ils ont donc dû prodiguer les premiers soins à la malheureuse. Une expérience stressante, d’autant plus que les secours ont mis du temps à localiser la blessée et ses bienfaiteurs.