Au Luxembourg: Une femme gravement blessée à la tête par une dizaine d'ados

Jeudi, vers 15h45, une femme a été agressée par un groupe d'une dizaine de jeunes garçons et filles, avenue Kennedy, à Ettelbruck. Les faits se sont produits à proximité d'une station-service. Pour une raison encore inconnue, la victime a reçu une bouteille en verre et «d'autres objets», selon les éléments communiqués par la police, vendredi après-midi. Elle a été gravement blessée à la tête et transportée à l'hôpital.