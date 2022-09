Tollé en Grèce : «Une femme n’est pas violée à moins qu’elle le veuille»

Ses déclarations ont été rapidement condamnées par la ministre de l’Éducation et des Affaires religieuses Niki Kerameus, dont il relève, qui les a qualifiées d’«impensables et répréhensibles». De tels propos «choquent brutalement la société et ne sont pas conformes à la position de l’Église, qui soutient les femmes victimes d’abus et de viols», a-t-elle déclaré.