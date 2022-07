En Crète : Une femme poignardée à mort par son mari dans un village

La Grèce compte plus de dix féminicides par an. (image d’illustration)

La police a arrêté, dimanche, un sexagénaire qui a avoué avoir poignardé à mort sa femme, âgée de 56 ans, dans un village sur l’île grecque de Crète (sud), des médias et ONG déplorant un «nouveau féminicide» dans le pays. Le meurtre est survenu dans le domicile du couple grec au village Ano Malaki, situé dans la préfecture de Rethymno en Crète, au cours d’une dispute conjugale, selon les premières informations policières.

La police a été prévenue du crime par le fils du couple tandis que le meurtrier s’est livré aux autorités en avouant son crime, a rapporté l’Agence de presse grecque Ana. Des médias et les ONG féministes ont dénoncé «ce nouveau féminicide, qui s’ajoute à la longue liste des féminicides» ces dernières années.

La Grèce compte plus de dix féminicides par an, selon des experts qui soulignent la culture machiste de la société. En novembre dernier, l’assemblée des présidents des barreaux a mis en garde contre la montée des violences sexistes après treize féminicides enregistrés dans le pays entre janvier et novembre 2021.