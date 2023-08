Une femme, séquestrée depuis 2011, découverte à Forbach

Une chambre grillagée et un banc de torture: une femme d'origine allemande de 53 ans se disant séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach (Moselle) a été découverte lundi par la police qui a interpellé son mari, a-t-on appris de sources policières. L'homme, âgé de 55 ans et de nationalité allemande, a été interpellé à 6h lundi par la police et placé en garde à vue, a-t-on poursuivi de même source. Son épouse a été retrouvée dans une chambre, nue, le crâne rasé, dénutrie et présentant des fractures, a-t-on ajouté.

La femme était dans une chambre grillagée et un banc de torture a été retrouvé dans l'appartement situé à Forbach, une ville à la frontière avec l'Allemagne, selon une source policière. Selon RMC, elle présentait des fractures «aux deux jambes et aux doigts» et a été hospitalisée.

Elle a subtilisé un téléphone pour contacter la police

Au regard des premières constatations, elle a vraisemblablement été torturée, selon la source policière. Son mari a été placé en garde à vue par la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz, indique le quotidien régional Le Républicain Lorrain. «Nous sommes effectivement saisis de cette affaire. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit. De nombreuses vérifications sont en cours, je préfère rester prudent», a indiqué une source policière à Metz.

Selon une autre source policière, la femme est d'origine allemande. Elle a réussi à appeler la police allemande qui elle-même à appelé la police française qui est intervenue lundi matin, a-t-on ajouté. Elle aurait réussi à subtiliser un téléphone pour contacter les secours allemands de Wiesbaden.

«Actes de torture et barbarie»

Selon Le Républicain Lorrain, elle aurait passé l'appel dimanche en fin de journée «depuis le logement où elle était retenue par son conjoint dans des conditions sordides». Une enquête «en flagrance a été ouverte pour séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie», selon BFMTV. Un «carnet» aurait également été découvert, l'homme «aurait noté ses faits, et les moments où il nourrissait la victime», explique encore RMC.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Metz n'était pas joignable dans l'immédiat.