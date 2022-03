Avortement en France – «Une femme sur trois aura recours à une IVG»

L'an passé, 216 700 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été dénombrées, dont 202 900 en métropole, indique une étude annuelle du service statistique des ministères sociaux. Ce chiffre, qui représente environ une IVG pour quatre naissances en France, est stable par rapport à 2016 (environ 216 000 selon la dernière révision). Depuis 2001, le nombre d'IVG varie entre 215 000 et 230 000. Le taux moyen de recours à l'IVG est de 14,4 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en métropole et de 26,2 dans les départements et Régions d'outre-mer (Drom).

Selon les régions, les disparités sont notables: de 10,2 IVG pour 1 000 femmes en Pays de la Loire à 20,8 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus de 33 en Guadeloupe ou Guyane. En nombre d'IVG, l'Île-de-France, région la plus peuplée, arrive en tête avec plus de 52 000 avortements.