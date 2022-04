Au Canada : Une femme trouvée démembrée dans un sac sur le trottoir

La police a inculpé dimanche un homme de 20 ans pour le meurtre de sa mère, dont le corps démembré avait été retrouvé dans un sac plastique sur un trottoir de Toronto.

Après avoir fouillé son appartement, qu’elle partageait avec son fils D., 20 ans, la police a commencé à le chercher et exprimé son «inquiétude pour son bien-être». Il a été localisé et arrêté samedi. Les enquêteurs l’ont accusé dimanche d’être responsable de la mort de sa mère et l’ont inculpé pour meurtre au second degré.