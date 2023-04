En France: Une femme tuée à Tours, son père en garde à vue

Malgré l’intervention des secours et des forces de l'ordre appelées par une voisine, la jeune femme est décédée sur place, a-t-on précisé de même source. Âgé de 45 ans, le père, a priori sans antécédent judiciaire, a été placé en garde à vue mais hospitalisé en raison de son état psychique, a-t-on ajouté. Mercredi matin, le parquet de Tours avait confirmé la mort d'une femme et le placement en garde à vue d'une personne sans en préciser le sexe. «La garde à vue est dans ses premières heures, je n’ai pas toutes les informations, et je ne souhaite pas entraver l’enquête», avait indiqué à l'AFP la procureure de la République adjointe de Tours Delphine Amacher.