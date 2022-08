Féminicide présumé : Une femme tuée dans l'est de la France, le compagnon arrêté

Le compagnon d'une femme de 49 ans, retrouvée sans vie à son domicile d'Alièze (Jura) et décédée d'une mort violente, a été placé en garde à vue samedi, a annoncé dimanche le procureur de Lons-le-Saunier.

L'homme, âgé de 40 ans et déjà connu pour des faits de violences conjugales sur une autre conjointe, «est actuellement entendu par les enquêteurs», a précisé dans un communiqué Lionel Pascal.

Importantes recherches

Le compagnon de la victime, absent lors de l'intervention des pompiers, n'avait plus été vu sur les lieux depuis 48 heures. Une enquête préliminaire a été ouverte pour homicide volontaire aggravé et d'importantes recherches, menées par les gendarmes jurassiens et la police de plusieurs départements limitrophes, ont été entreprises pour tenter de retrouver l'homme.