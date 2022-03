Grande-Bretagne : Une ferme éolienne la plus grande au monde

Trois cents turbines seront installées à 90 km des côtes britanniques, dans le but de fournir près de deux gigawatts de courant.

Le ministre aux Entreprises et à l'Energie, Greg Clark, a donné son accord à l'entreprise Dong Energy pour développer Hornsea Project Two. Le plan vise à installer 300 turbines en mer du Nord à quelque 90 km au large du Yorkshire (nord-est de l'Angleterre), d'après un communiqué du ministère.

Production de 1,8 gigawatts

D'après l'entreprise, ce projet pourrait fournir une capacité de production de 1,8 gigawatts, soit un peu plus que ce que devrait produire un réacteur nucléaire de type EPR, et fournir suffisamment de courant pour 1,6 million de foyers. Dong Energy a précisé qu'elle allait maintenant étudier en détail la faisabilité du projet, avant de décider de se lancer ou non dans son financement et sa réalisation.