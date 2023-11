Une Ferrari de 1962 vendue 51,7 millions de dollars

Une Ferrari 250 GTO de 1962 a été vendue lundi soir à New York pour 51,7 millions de dollars (48,33 millions d'euros), soit la deuxième voiture de collection la plus chère jamais adjugée aux enchères, a annoncé la maison Sotheby’s.

Voiture de légende

«Une occasion unique dans la vie d'un collectionneur»

Les maisons d’enchères de New York, Sotheby’s et Christie’s, bouclent cette semaine leur saison d’automne des ventes d’œuvres d’art qui ne connaissent pas la crise et engrangent des centaines de millions de dollars. Le marché est tiré par la Chine et l’Asie et ne montre pas de signe de ralentissement, selon Sotheby’s malgré un contexte international tendu.