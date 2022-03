Fête nationale au Luxembourg - Une fête de la paix plutôt qu'un défilé militaire?

Faut-il faire défiler des militaires pour la fête nationale luxembourgeoise? Une pétition ouverte aux signatures depuis ce vendredi matin et jusqu'au 14 avril, en doute. «Il faut que la fête nationale soit le symbole d'un avenir vivable», estime le pétitionnaire, Alfred Groff. Selon lui, «le budget utilisé jusqu'ici pour un défilé militaire devrait à l'avenir être utilisé pour une fête de la paix».

En effet, le pétitionnaire estime que «l'humanité en a besoin». Penser à la paix en ces temps de guerre et de violences fait effectivement du bien. Ceci dit, l'armée luxembourgeoise, comme bon nombre de ses homologues, participe aussi régulièrement à des missions de maintien de la paix… Et au Luxembourg, police et pompiers défilent aussi.