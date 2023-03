Basket-ball luxembourgeois: Une fête en bleu et blanc pour la finale de la Coupe

«C'est du 50-50 au vu des deux équipes, abonde Franck Mériguet. Il faudra d'abord faire un match défensif, avec l'objectif d'un score le plus bas possible. On doit essayer de contrôler cette attaque de feu». Avec 91 points de moyenne et les deux meilleurs marqueurs du championnat, Lamar Mallory (28 points/match) et Marquill Smith (25,1), Etzella dispose d'une force de frappe sans équivalent. Esch, meilleure défense de la saison régulière, devra se regrouper autour de Thomas Grün et Clancy Rugg pour leur barrer la route et garder le trophée.