Économie au Luxembourg: Une feuille de route pour aider les start-up à gagner en maturité

3. Permettre aux jeunes start-up et à leur évolution, les scale-up, d’avoir un accès plus aisé aux talents

Diversifier l’économie

«La capacité du Luxembourg à se diversifier et à entreprendre est une caractéristique fondamentale de l’esprit luxembourgeois», a rappelé Franz Fayot, ministre de l’Économie qui souhaite maintenir la compétitivité et la productivité de l’économie nationale, confrontée ces dernières années à des crises sanitaires et énergétiques, et des conflits armés et géopolitiques.