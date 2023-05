Territoires palestiniens: Une figure du Jihad islamique meurt en détention

L’administration pénitentiaire israélienne a annoncé dans un communiqué la mort d’un prisonnier affilié au Jihad islamique, «retrouvé inconscient dans sa cellule» puis hospitalisé. Le Jihad islamique et le Club des prisonniers palestiniens, association de défense des droits des Palestiniens détenus par Israël, ont confirmé la mort de Khader Adnane à l’âge de 45 ans.

Premier détenu palestinien mort en détention en Israël d’une grève de la faim

Israël «paiera le prix de ce crime», a affirmé dans un communiqué le Jihad islamique, mouvement considéré comme «terroriste» par Israël, les États-Unis et l’Union européenne. «Le héros libre, Khader Adnane, est mort en martyr du fait d’un crime commis par l’ennemi devant le monde, qui approuve l’injustice et le terrorisme, le protège et le couvre», a ajouté le Jihad islamique.