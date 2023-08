Une fille de Nancy, seule rescapée de son groupe, a sauté par la fenêtre

«En pleurs pendant une partie de la journée»

Puis «des choses sont tombées du plafond, elle n'a pas été jusqu'à sa chambre : elle a pris la première fenêtre. En bas, il y avait un résident du rez-de-chaussée qui était déjà sorti et qui l'a rattrapée quand elle a sauté», selon M. Renaud. Saine et sauve, elle était évidemment «excessivement choquée, en pleurs pendant une partie de la journée», a confié le président, même si «elle a récupéré ensuite» et a «fait preuve d'énormément de résilience».

«Elle a pu voir sa famille à Wintzenheim, ça l'a aidé à récupérer» et elle «n'avait qu'une envie: rentrer dans le cocon familial», a-t-il ajouté. Ce séjour alsacien était organisé et encadré par deux associations, Oxygène, de Nancy, et Idoine à Besançon. Les cinq personnes de l'AEIM étaient parties avec Oxygène, a expliqué M. Renaud. «On travaille avec Oxygène depuis des années, on n'a jamais eu de retour négatif les concernant», a-t-il assuré.