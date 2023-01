En France : Une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge

Un drame encore inexpliqué est survenu jeudi soir, dans un appartement du XXe arrondissement de Paris. Une petite fille qui venait de fêter ses trois ans a été retrouvée morte dans un lave-linge. Ce sont son père et un autre membre de la fratrie qui ont fait la macabre découverte vers 22h30, rapporte Le Parisien . La petite, dans un état critique, a été prise en charge en urgence, mais son décès a été déclaré une heure plus tard.

Les causes de la mort de la fillette ne sont pas encore connues, mais il s’agirait d’un étouffement. «On ne sait pas du tout ce qu’il s’est passé. Apparemment, elle ne portait pas de trace de coups», explique une source proche de l’enquête. Une autopsie sera pratiquée.

Jeudi soir, le père de la victime, âgé de 48 ans, est rentré du travail puis a soupé avec sa compagne et un des cinq enfants que compte la famille. «L’aînée est âgée de 18 ans, puis il y a les fils entre 7 ans et 16 ans et enfin la victime», indique la source. Il semble que les parents ignoraient ce que faisaient leurs quatre autres enfants pendant le souper. Ce n’est qu’à la fin du repas que les parents ont commencé à chercher la fillette. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.