France : Une fillette de 5 ans tuée dans un incendie en Alsace

«Malheureusement l'enfant est décédée des suites de cet incendie», a déclaré la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. La femme, née en 1990, son fils né en 2015 et une nièce née en 2017 «ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital et la plus jeune des enfants a fait un arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimée», a-t-elle précisé.