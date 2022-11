France/Espagne : Une fillette de 6 mois enlevée à Saint-Etienne retrouvée à Barcelone

Une fillette de six mois placée à l’Aide sociale à l’enfance qui avait été enlevée vendredi au CHU de Saint-Etienne par ses parents a été retrouvée en bonne santé dans la nuit de dimanche à lundi à Barcelone (Espagne), a rapporté le parquet de Saint-Etienne.

Les indications fournies par un proche de cette famille syrienne, qui les avait convoyés par-delà les Pyrénées et qui a été placé en garde-à-vue samedi à son retour en France, ont permis de localiser le couple et la fillette dans la région de Barcelone, indique-t-on de même source. Les parents ont été interpellés par les autorités espagnoles dans le cadre de la coopération judiciaire européenne, et la fillette a été retrouvée «en bonne santé», a précisé à l’AFP le procureur adjoint de Saint-Etienne, André Merle.