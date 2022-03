Intoxication au monoxyde de carbone : Une fillette de 8 ans sauve la vie de six personnes

EISCHEN - Six personnes ont eu la vie sauve mercredi soir grâce aux réflexes d'une fillette de 8 ans qui a contacté les secours après que son entourage se soit senti mal.

Un drame a été évité mercredi soir dans le petit village d'Eischen. Six personnes ont échappé à la mort grâce à une fillette de 8 ans. Selon le rapport de la police, les six habitants d'une maison de la rue de Waltzing à Eischen ont été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Atteint de vertiges et de perte de conscience, ils ne doivent leur survie qu'à la présence d'une jeune fille, peu atteinte par le gaz, selon la police.