Polémique en Suisse : Une fillette manque l'école pour pouvoir voir son papa, la maman verbalisée

Une écolière suisse a manqué une semaine de cours, car elle était en Thaïlande auprès de son père qu’elle n’avait pas vu depuis six mois. La mère a pris une amende de 500 euros.

Scolarisée en 6e année dans un collège suisse, une fillette ne s’est pas présentée à la rentrée du 9 janvier. Et pour cause, elle se trouvait en Thaïlande auprès de son papa, qu’elle n’avait pas revu depuis six mois. Ce prolongement d’une semaine des vacances de Noël aura néanmoins valu à sa mère une amende de 500 euros, la préfecture considérant que l’absence était injustifiée, explique 24 heures.