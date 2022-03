Petit message : Une fillette rate un dessin et signe un mot d'excuses

Une ado a demandé à son artiste de petite sœur de peindre ses chaussures. Sûre d'avoir raté son œuvre, la fillette a laissé un message touchant à son aînée.

Emely, 17 ans, a une petite sœur de 10 ans qui rêve de devenir artiste. Histoire de permettre à sa cadette de faire ses armes, la jeune Américaine lui a proposé de customiser une de ses paires de chaussures. Marely y a mis tout son cœur, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ses espérances. Navrée, elle a rendu à sa sœur ses baskets sans avoir terminé le travail et lui a laissé un petit mot d'excuses: «Chère Emy, je suis désolée si tu ne les aimes pas. J'ai fait de mon mieux mais maman a dit qu'elle ne les aimait pas et ça m'a brisé le cœur. Je n'ai pas besoin que tu me le brises encore plus. Maintenant que je les regarde, je suis d'accord avec elle, tu n'aurais pas dû me laisser faire ça. Je suis vraiment désolée».