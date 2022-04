LBBL: Une finale d'invités surprises entre Steinsel et Dudelange

La finale qui débute samedi soir oppose deux outsiders, l'Amicale et le T71, 7e et 8e de la saison régulière de la LBBL.

Steinsel et Dudelange se sont affrontés deux fois en saison régulière, pour une victoire chacun.

C'était l'affiche la plus improbable, quand les play-offs ont commencé il y a un peu plus d'un mois. Mais après avoir éliminé les quatre premières têtes de série, l'Amicale Steinsel et Dudelange se retrouvent à partir de samedi pour une finale au meilleur des cinq matches entre le 7e et le 8e de la saison régulière.

Les deux formations ont été portées en quarts et en demies par le sentiment de ne rien avoir à perdre qui leur a permis d'écarter les favoris les uns après les autres. «Mais maintenant, il faut changer de mentalité, tranche Tom Schumacher, entraîneur du T71. On est champions et on a un titre à défendre. On est satisfaits de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais on joue une finale».

«On sera mieux physiquement»

Autre ambiance à Steinsel, où l'on veut dédramatiser l'événement. «On connaît l'enjeu, mais ça ne stresse personne pour l'instant, assure le coach Étienne Louvrier. Notre état d'esprit reste fondamentalement le même. Si on gagne un match on sera heureux, si on en gagne deux on sera les rois et si on en gagne trois ce sera un miracle».