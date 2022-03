Basketball au Luxembourg – Une finale de coupe entre guerriers

La Coque va enfin s'enflammer de nouveau pour une finale de Coupe. Vainqueurs dans les dernières secondes de leur demi-finale mardi et mercredi, Esch et Larochette vont se disputer samedi (20h15) un trophée qui serait le premier pour les Eschois et le second pour l'Arantia, 52 ans après le premier. «Je pense que tout le village va venir et même plus, s'enthousiasme l'entraîneur de Larochette, Christophe Ney. Avec eux, on trouvera la solution pour gagner le match».