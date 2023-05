Football: Une finale part en vrille: deux bagarres et quatre cartons rouges

La violence dans le football touche toutes les tranches d'âge et tous les continents. La finale M23 des Jeux de l'Asie du Sud-Est, qui se disputait à Phnom Penh au Cambodge, l'illustre parfaitement. Dans un duel opposant l'Indonésie à la Thaïlande, l'arbitre a distribué 4 cartes rouges. Et deux bagarres ont éclaté, rapporte So Foot.