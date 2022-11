Tennis : Une finale Sabalenka-Garcia au Masters

C’est la puissance de frappe de la Biélorusse qui a fini par faire rompre la Polonaise, laquelle paraissait n’avoir plus d’essence dans son réservoir, au bout d’une saison de rêve, marquée par huit titres dont deux Majeurs, à Roland-Garros et à l’US Open. Une série folle de 37 matches gagnés d’affilée au printemps, le tout traduisant une domination écrasante sur le circuit, depuis le départ à la retraite de l’Australienne Ashleigh Barty.

Caroline Garcia impériale

Comme Caroline Garcia, Aryna Sabalenka tentera d’ajouter un 11e titre à son palmarès, le plus beau. Portée par une envie irrésistible, impériale sur le court, la Française de 29 ans a surclassé Sakkari 6-3 6-2, en réalisant son match le plus abouti du tournoi.

Et elle a encore appuyé sur l’accélérateur au second, entamé avec deux breaks consécutifs. Sakkari n’en était plus qu’à lâcher ses coups pour tenter de tenir la cadence infernale. Garcia s’est aussi montrée très efficace au service, avec six aces venus gonfler son total à 379 cette saison, domaine où elle est sûre de finir en première place. Elle peut surtout devenir lundi la deuxième Française à ajouter son nom au palmarès, après Amélie Mauresmo en 2005.