En Suisse : Une forêt de panneaux sur un minuscule bout de route

La rue et tous ses panneaux.

C’est une vision insolite qui s’offre aux conducteurs sur la Birsstrasse à Bâle (Suisse) ces jours-ci. En effet, sur une trentaine de mètres, on peut apercevoir seize panneaux d’interdiction de stationner. Chacun trône sur une place de parc de la rue, ce qui fait un exemplaire tous les deux mètres.

Cette surabondance fait protester un lecteur de «20 Minuten» qui estime que les gens deviennent «vraiment stupides» s’il faut en venir là pour leur faire comprendre qu’ils n’ont pas le droit de se garer à cet endroit. Et de pester en plus sur les efforts humains et matériels que l’installation de tous ces panneaux a engendrés.