Au Luxembourg : «Une forte demande pour les écoles internationales»

LUXEMBOURG – Les filières étrangères ont le vent en poupe au Luxembourg et doivent refuser du monde. Plusieurs établissements vont se créer.

L’École internationale de Differdange a rencontré un grand succès depuis son inauguration l’année dernière, avec l'accueil de 142 élèves dès la première rentrée. À tel point que l’établissement vient de s’agrandir officiellement, avec le vote d’une loi cet été sur l’extension au sein de l’ancien lycée technique d’Esch-sur-Alzette. La structure s’appelle désormais École internationale Differdange & Esch-sur-Alzette (EIDE) et propose une filière germanophone, en plus des francophone et anglophone.